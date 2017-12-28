Ученые впервые обнаружили двойной океанский вихрь

В Тасмановом море учёные впервые обнаружили и зафиксировали двойной океанский вихрь. Океанологи знали, что теоретически такое явление может возникнуть, но наблюдать его ранее не удавалось.Сейчас специалисты осуществляют наблюдение за редким явлением необычного двойного завихрения воды, которое происходит в море, находящемся между берегами Австралии и Новой Зеландии. За период с 1993 года, аппаратура, наблюдающая за Землёй с орбиты, девять раз фиксировала необычные явления, но тогда учёные не могли уверенно утверждать, что это за феномен.Причём восемь раз эти случаи происходили рядом с Австралией. Как сейчас установлено специалистами, подобные вихри образуются, когда происходит отклонение части течения от основных водных масс, следствием чего является образование кольца, по которому движется вода.При этом в его середине она в неподвижном состоянии. То, что в настоящее время наблюдается учёными в Тасмановом море, имеет существенные отличия. Там отмечено наличие сразу двух гигантских водоворотов, связанных между собой. Вращение одного из них происходит по часовой стрелке, а другого – в противоположном направлении.Также эксперты установили, что перемещение двойного вихря происходит с запада на восток, а море движется в обратную сторону.