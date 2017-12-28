Украина ввела биометрический контроль для граждан России

Об этом объявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Пункты пропуска предполагалось оборудовать нужной аппаратурой к 1 января предстоящего года, отмечает Интерфакс.

До этого руководитель Украины Петр Порошенко распорядился с 2018 года принять новые правила пересечения государственной границы для жителей, въезжающих в страну, и внести изменения в список стран «миграционного риска».

До этого президент Украины Петр Порошенко обещал, что с нового года должна заработать система контроля биометрических данных на пунктах пересечения российско-украинской границы.

В МВД Украины сказали срок ввода комплексов биометрического контроля на российско-украинской границе. При всем этом житель Российской Федерации должен документально подтвердить цель визита в Незалежную, заблаговременно подав на сайт МИД Украины соответствующее объявление. «С Новым годом, гондурасы!» — объявил чиновник.

23 декабря говорилось, что системами контроля оборудовали уже 126 пунктов пропуска из 157.

Биометрический паспорт отличается от обычного паспорта тем, что в него встроена микросхема, которая содержит нужные данные владельца, включая рисунок радужной оболочки глаза либо отпечатков пальцев.

Установят приборы для биометрического контроля и на границе с Крымом.

— Решение о биометрических паспортах было принято несколько месяцев назад, поэтому сегодняшнее событие нельзя назвать сенсацией.

До этого руководитель украинского МИДа Павел Климкин не исключил возможности введения визового режима между государством Украина и Россией в случае, ежели эксперимент с биометрическим контролем провалится. Кроме того, руководитель национальной таможенной службы Украины Олег Слободян говорил, что жители России должны еще заблаговременно сообщать украинской стороне о собственной поездке.