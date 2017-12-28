Захватить Крымский полуостров РФ готовилась с 2008 года, когда вынесла определённые уроки во время войны с Грузией. Анатолию Бургомистренко довелось рассекретить данные во время судебного совещания по госизмене Виктора Януковича.

По сведениям на текущий момент разведки, власти РФ, проанализировав субъекты войны с Грузией, начали готовить военную операцию против Украины. Об этом сегодня на опросе в Оболонском суде украинской столицы, который рассматривает дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, объявил допрошенный в качестве свидетеля заместитель начальника штаба — глава разведывательного управления ВМС Украины Анатолий Бургомистренко, сообщает УНН.

По заявлениям свидетеля, Дмитрий Шакуро дал команду убить все разведданные.

«Информация начала поступать приблизительно с конца декабря, когда вооруженные силы России стали отрабатывать меры по усилению собственных объектов силами и средствами Черноморского флота». На протяжении января стало понятно, что корабли ЧФ РФ выходят за территориальные воды Украинского государства, там выключают средства распознания и появляются только спустя пару часов. Вооруженные силы РФ начали переброску дополнительных сил и средств для аннексии Крыма в самом начале февраля 2014. В центральное управление разведки два раза в день подавали отчеты об обстановке.