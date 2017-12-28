В Днепре ветераны АТО заблокировали автовокзал

Сегодня в Днепре ветераны АТОзаблокировали автовокзал с требованием разобраться в ситуации с отказом в льготном проезде участникам боевых действий.

Отмечается, что причиной данной акции послужил вчерашний инцидент, когда в кассе автовокзала бойцу АТО по удостоверению участника боевых действий отказали в продаже льготного билета.

Сообщается, что кассир и дежурный диспетчер отказались продать билет, ссылаясь на то, что программа работает не корректно и нет возможности напечатать льготный билет. После этого военнослужащий вызвал патрульную полицию.

При этом сотрудники автовокзала отказались комментировать ситуацию приехавшим правоохранителям.

Сегодня ветераны АТО и инспекторы Укртрансбезопастности выясняли причины сложившейся ситуации в администрации Днепровского автовокзала. При этом ветераны АТО заблокировали шлагбаум на выезде из автовокзала.

Известно, что согласно закону Украины 3551 ветеран АТО с удостоверением участника боевых действий не просто имеет право на бесплатный проезд, но и имеет право на приобретение билетов вне очереди.