В «ДНР» освобожденных пленных закрыли в отеле до проверки «МГБ»

В «ДНР» пленных, переданных вчера украинской стороной, усадили в автобусы даже не дав пообщаться с родными изолировали в отеле для проведения фильтрационных мероприятий.

Одесский журналист Юрий Ткачев на своей странице в соцсети сообщил: «На примере истории с обменом легко понять разницу между Украиной и „ДНР“. Украина: пленных встречают с цветами, Порошенко на вертолете лично сопровождает их в Киев. В ближайший месяц их будут таскать по эфирам, осыпать комплиментами, может, даже дадут награды… ДНР: пленных прямо на линии разграничения трамбуют в автобус и везут в Донецк. Здесь, даже не дав пообщаться с родными, закрывают (правда, в хороших условиях — в отеле) и держат под охраной, пока будет длиться проверка „МГБ“, не затесался ли туда украинский шпион. Проверка обычно длится недели две, в этом случае может затянуться. Никаких цветов, телевизоров и оркестров».

Пользователи под его постом пишут: «Я не удивлюсь, если все, проживающие ныне в отеле, плавно перекочуют в подвал без всякого суда и следствия, просто так, на всякий случай. Что сейчас с исчезнувшим в подвалах МГБ донецким ресторатором до сих пор неизвестно».

«Ваши предложения, как с ними поступить? Может, для начала в аквапарк?»,

«И по мороженку. Каждому. По две».

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