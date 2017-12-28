В государственной думе ответили на объявление Порошенко о закупках русского газа

Показать меню
Актуально
Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) - 23:57 Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами - 23:58 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами Поселёнов избран председателем совдира АО ФК "Торпедо Москва" - 00:03 Поселёнов избран председателем совдира АО ФК Ликсутов: Платная стоянка в столице в 2018 г не подорожает - 00:05 Ликсутов: Платная стоянка в столице в 2018 г не подорожает Ученые узнали, в чем преимущество избыточного веса - 00:05 Ученые узнали, в чем преимущество избыточного веса США ввели санкции против двух северокорейских чиновников - 00:07 США ввели санкции против двух северокорейских чиновников Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными - 00:14 Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными Мустафа Найем назвал главные недостатки президентского законопроекта о Высшем - 00:17 Мустафа Найем назвал главные недостатки президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде Huawei представила обновленный MateBook D - 00:17 Huawei представила обновленный MateBook D Захарова обвинила США в прямом вмешательстве в российские выборы - 00:21 Захарова обвинила США в прямом вмешательстве в российские выборы За год в акциях протеста приняли участие 28 млн украинцев - 00:29 За год в акциях протеста приняли участие 28 млн украинцев Украинские власти рассказали, что ожидает украинских пленных после освобождения - 00:31 Украинские власти рассказали, что ожидает украинских пленных после освобождения Алексей Навальный проинформировал о давлении МВД на типографии - 00:31 Алексей Навальный проинформировал о давлении МВД на типографии В Украинском государстве построят завод по изготовлению боеприпасов - 00:33 В Украинском государстве построят завод по изготовлению боеприпасов по стандартам НАТО Сын композитора Владимира Шаинского поведал, что он скончался от рака - 00:33 Сын композитора Владимира Шаинского поведал, что он скончался от рака Геращенко и Лутковская посетили заключенных в Харькове - 00:36 Геращенко и Лутковская посетили заключенных в Харькове Цена на нефть марки WTI выросла до максимального за 2,5 года уровня - 00:42 Цена на нефть марки WTI выросла до максимального за 2,5 года уровня
» » В государственной думе ответили на объявление Порошенко о закупках русского газа

В государственной думе ответили на объявление Порошенко о закупках русского газа


Добавлено: 28 дек 2017 в 22:14, Категория: Политика
В государственной думе ответили на объявление Порошенко о закупках русского газа

Своё мнение по этому поводу высказал Павел Завальный, управляющий комитета по энергетике. Об этом передает RT.

По утверждению Павла Завального, газ, который сегодня поступает в Украинское государство реэкспортом, по сути, является русским и обходится Киеву дороже топлива, которое можно было бы закупать в РФ напрямую. Парламентарий добавил, что разница в цене составляет приблизительно 20 долларов за тысячу кубометров газа. На этом Украина уже потеряла «десятки млн. долларов». Страна обязана каждый год покупать у столицы по меньшей мере 5-ти млрд кубометров газа. Наша сторона, в свою очередь, дала согласие торговать Киеву жизненно нужный ресурс по общеевропейской цене.

Руководитель комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный считает, что приобретая реэкспортом Украина платит дороже в среднем на $20 за тысячу кубов, а Российская Федерация в среднем согласна отдать газ по $190-195. Порошенко уверяет, что Нефтегаз может пойти на закупку газа у Газпрома, чтобы снизить расходы, ежели цена будет ниже, чем при транспортировке от Германии через Словакию. При всем этом Порошенко не забыл обругать режим своего предшественника Виктора Ющенко. Украинский «Нафтогаз» получил прямой запрет на импорт русского голубого топлива от руководства страны.



Материалы по теме:

Завальный ответил Порошенко на условие по закупкам российского газа
Заявление Порошенко о закупках российского газа прокомментировали в Госдуме
В Госдуме ответили на заявление Порошенко по закупкам российского газа
Госдума: Киеву надо оплатить российский газ в Геническе
Добавлено: 28 дек 2017 в 22:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ученые рассказали о пользе

Ученые рассказали о пользе "холодного" заваривания кофе

Маск пообещал выпустить электропикап Tesla

Маск пообещал выпустить электропикап Tesla

Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

"Торпедо" подписало контракт с экс-хоккеистом "Адмирала" Краснослободцевым

Загрузка...



Лента новостей
Аксенов прокомментировал слухи о собственной отставке - 23:21 Аксенов прокомментировал слухи о собственной отставкеУкраина не отдавала ОРДЛО свидетеля по делу о сбитом MH17 — Грицак - 23:21 Украина не отдавала ОРДЛО свидетеля по делу о сбитом MH17 — ГрицакКатичев: "Витязь" не хочет ударить в грязь лицом независимо от турнирной ситуации - 23:16 Катичев: Старты горнолыжниц на этапе КМ в Словении перенесены из Марибора из-за непогоды - 23:16 Старты горнолыжниц на этапе КМ в Словении перенесены из Марибора из-за непогодыМозес: "Йокериту" по силам пройти СКА и ЦСКА в плей-офф и выйти в финал КХЛ - 23:16 Мозес: Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона по числу игр в чемпионате Англии - 23:16 Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона по числу игр в чемпионате АнглииБереза: Переселенцы должны голосовать на выборах - 23:14 Береза: Переселенцы должны голосовать на выборахЗахарченко назвал главные проблемы промышленности «ДНР» - 23:14 Захарченко назвал главные проблемы промышленности «ДНР»Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в Петербурге - 23:12 Компания X5 Retail пообещала покрыть расходы на лечение пострадавших при взрыве в ПетербургеКрупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил 1-ый полет в Китайской республике - 23:08 Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил 1-ый полет в Китайской республикеСенаторы предлагают установить в РФ День военной присяги - 23:08 Сенаторы предлагают установить в РФ День военной присягиСаакашвили: Порошенко хочет вернуть Украину в газовую зависимость от агрессора - 23:07 Саакашвили: Порошенко хочет вернуть Украину в газовую зависимость от агрессораКиев: Венгрия ставит палки в колеса украинской евроинтеграции - 23:05 Киев: Венгрия ставит палки в колеса украинской евроинтеграцииОнищенко порекомендовал отказаться от салата «Оливье» на новогоднем столе - 23:05 Онищенко порекомендовал отказаться от салата «Оливье» на новогоднем столе
Последние новости
Ученые создали робота, который поможет избежать врачебных ошибок - 23:49 Ученые создали робота, который поможет избежать врачебных ошибок Госдеп США сделал новое предложение по Донбассу - 23:49 Госдеп США сделал новое предложение по Донбассу Apple заблокировала iPad пользователя на 47 лет (ФОТО) - 23:49 Apple заблокировала iPad пользователя на 47 лет (ФОТО) Люди, которые попросили прохожих сфотографировать их и сильно об этом пожалели (ФОТО) - 23:49 Люди, которые попросили прохожих сфотографировать их и сильно об этом пожалели (ФОТО) Аброськин: Полиция «поздравила» с новогодними праздниками «воров в законе» - 23:43 Аброськин: Полиция «поздравила» с новогодними праздниками «воров в законе» СМИ: Организатор выставки, на которой был убит посол Карлов, арестован в Турции - 23:36 СМИ: Организатор выставки, на которой был убит посол Карлов, арестован в Турции Дрю Бэрримор рассказала в интервью о своем безумном детстве: "Мама одевала меня, как 80-летнюю - 23:35 Дрю Бэрримор рассказала в интервью о своем безумном детстве: Тетюхин: "Белогорье" реабилитировалось за Кубок России, победив "Зенит" - 23:29 Тетюхин: Сирия: Российские военные примиряют боевиков и Дамаск (ФОТО) - 23:29 Сирия: Российские военные примиряют боевиков и Дамаск (ФОТО) ВСУ нарушили перемирие, обстреляны пригороды Донецка и Горловки - 23:28 ВСУ нарушили перемирие, обстреляны пригороды Донецка и Горловки Лавров пошутил о неспособности РФ снять с поста императора Японии - 23:21 Лавров пошутил о неспособности РФ снять с поста императора Японии «Крест на демократии»: Кадыров описал реакцию социальных сетей на его блокировку - 23:21 «Крест на демократии»: Кадыров описал реакцию социальных сетей на его блокировку В руководстве столицы - новые кадровые назначения - 23:21 В руководстве столицы - новые кадровые назначения
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"