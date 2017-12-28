В государственной думе ответили на объявление Порошенко о закупках русского газа

Своё мнение по этому поводу высказал Павел Завальный, управляющий комитета по энергетике. Об этом передает RT.

По утверждению Павла Завального, газ, который сегодня поступает в Украинское государство реэкспортом, по сути, является русским и обходится Киеву дороже топлива, которое можно было бы закупать в РФ напрямую. Парламентарий добавил, что разница в цене составляет приблизительно 20 долларов за тысячу кубометров газа. На этом Украина уже потеряла «десятки млн. долларов». Страна обязана каждый год покупать у столицы по меньшей мере 5-ти млрд кубометров газа. Наша сторона, в свою очередь, дала согласие торговать Киеву жизненно нужный ресурс по общеевропейской цене.

Руководитель комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный считает, что приобретая реэкспортом Украина платит дороже в среднем на $20 за тысячу кубов, а Российская Федерация в среднем согласна отдать газ по $190-195. Порошенко уверяет, что Нефтегаз может пойти на закупку газа у Газпрома, чтобы снизить расходы, ежели цена будет ниже, чем при транспортировке от Германии через Словакию. При всем этом Порошенко не забыл обругать режим своего предшественника Виктора Ющенко. Украинский «Нафтогаз» получил прямой запрет на импорт русского голубого топлива от руководства страны.