В России может появиться единый каталог потребительских товаров

В России могут создать единый каталог потребительских товаров. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Это необходимо для развития системы онлайн-касс. «Для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России. Он будет полностью, так сказать, бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1», — сказал министр.

Кроме того, появление такого каталога сократит издержки ретейлеров и поможет бороться с нелегальным рынком. К работе над ним подключены Минфин, ФНС и бизнес-ассоциации.

Ранее зампредседателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт заявила, что вопрос борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией питания не решится, пока не будет создана федеральная система отслеживания продуктов от производителя до продавца.

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