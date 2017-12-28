В России провели испытания «плаща-невидимки» для военных

В России Фонд перспективных исследований сообщил об успешном проведении испытаний образцов «плаща-невидимки», снижающего заметность человека.

Отмечается, что разработку в опытном режиме внедрили в обмундирование патрульно-постовой службы МВД РФ. Глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил: «Созданы уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги. Новая технология позволила создать комплекс „дышащих“ материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар».

Он добавил, что мембрана плаща превосходит зарубежные аналоги и сможет защитить от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также снизит заметность человека.

По его мнению, такая мембранная ткань поможет не только военным и спецслужбам, но и спортсменам, а также полярникам, нефтяникам и другим специалистам, которые работают в экстремальных условиях.