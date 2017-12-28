В Турции 27 человек получили срок за связи с организацией Гюлена

Суды в Турции в среду приговорили 27 человек к различным тюремным срокам за причастность к организации Фетхуллаха Гюлена, которого власти считает виновным в попытке госпереворота. Об этом сообщил источник в силовых структурах, передает Anadolu.

Суд в провинции Адыяман вынес приговор двум юристам, которых обвиняли в связях с FETO, назначив им наказание в виде девяти и 12 лет тюрьмы соответственно. В Адане экс-главу отделения полиции приговорили к девяти годам тюремного заключения, еще семь человек получили сроки от трех до девяти лет.

В провинциях Анталья и Кахраманмараш суды вынесли в среду приговор 15 подозреваемым по аналогичному делу. В провинциях Шанлыурфа и Газиантеп двух обвиняемых приговорили к тюрьме на сроки от шести до девяти лет.