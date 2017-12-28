В Украине в 2018 году повысят тарифы на холодную воду

НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2018 год для ряда водоканалов Украины.

Данное решение было принято НКРЭКУ на очередном заседании комиссии. Согласно с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 компаний.

Так, тарифы повысятся в Харькове, Днепре и Львове: «Харьковводоканал» — на уровне 8,38 гривни/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод — 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%); «Днепрводоканал» — тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод — 4,25 гривни/кубометр (рост на 0,47%); «Львовводоканал» — тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод — 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%).

На изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и другие факторы.