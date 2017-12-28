В Южной Корее считают, что Путин может решить ядерную проблему КНДР

Президент Российской Федерации Владимир Путин — единственный мировой лидер, способный реально посодействовать решению ядерного кризиса, который вспыхнул вокруг Корейской Народной Демократической Республики. Так считает Сон Ён Гиль, руководитель Комитета по северному экономическому сотрудничеству и сотрудник администрации южнокорейского президента."Я уверен, что ваш президент Владимир Путин является тем человеком, который сможет договориться с лидерами Южной и Северной Кореи, а также с руководством Соединенных Штатов Америки. То есть, Путин может решить ядерную проблему Пхеньяна", — заявил политик.Сон Ён Гиль отметил, что Путин хорошо ознакомлен с историей двух Корей, плюс, российский лидер посещал столицу КНДР и встречался (дважды) с Ким Чен Иром."А вот президент США Дональд Трамп занимает свою должность совсем недолго, поэтому у него довольно мало опыта во многих сферах. Трамп, в частности, не очень хорошо разбирается в отношениях двух корейских государств. Главы Китая и Японии, в свою очередь, вообще стремятся дистанцироваться от проблемы КНДР, которая, как необходимо заметить, никуда не девается", — добавил Гиль.