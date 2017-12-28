В Брянске ремонт лестницы на бульваре Гагарина завершат зимой

28 декабря на выездном совещании по реконструкции лестницы на бульваре Гагарина в Брянске Александру Макарову и Александру Хлиманкову подрядчик проинформировал, что ремонтные работу планируют закончить к концу января. Хотя именно этот срок окончания работ в договоре строителей и городских властей. В данный момент ведутся работы по облицовке стен гранитными плитами, заканчивается монтаж светильников.

— Подрядчики заверили, что реконструкция продолжится в новогодние каникулы, — говорят в Горсовете. На 100% же ремонтные работы планируют закончить к концу января. — Так как строительная площадка представляет опасность для городских жителей, необходимо максимально ее обезопасить. Для этого необходимо огородить стройку, очистить прилегающую к ней территорию от строительного мусора и наледи, предусмотреть освещение.

В сквере около концертного зала «Дружба» ремонт уже завершён, уложена тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы, подходит к концу реконструкция концертного зала.