Вице-президент США Байден написал книгу о США и Украине

Экс-вице-президент США Джозеф Байден издал собственную книгу в которой подробно описана Украина и события из ее истории.

Отмечается, что сын вице-президента 46 -летний Джозеф Робинетт «Бо» Байден перед смертью сказал отцу: «Обещай мне, папа!» В 2015 того он умер от опухоли головного мозга. Тогда Джозеф Байден-отец пообещал и сделал. Ровно через 2 года вышла книга на обложке которой надпись — «Обещай мне, папа».

При этом на трехстах страницах книги экс-вице-президент Соединенных Штатов рассказывает о важнейших решениях в жизни: как удалось преодолеть кризис в Ираке и Центральной Америке. А также об Украине, аннексии Крыма и событиях в Донбассе. В один из своих визитов в Киев в декабре 2015-го Байден заявил депутатам Верховной Рады: Перед вашим государством стоят две большие угрозы — российская агрессия и сплошная коррупция. Если вы справитесь, я не сомневаюсь, что депутаты этого Совета войдут в историю как отцы-основатели новой, впервые по-настоящему демократической свободной Украине. Я надеюсь на это».

Это первая книга политика мирового уровня, которая так подробно описывает Украину и события ее истории.