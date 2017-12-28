В Казахстане власть запретила анонимные комментарии в глобальной сети

В законе есть и иные изменения. Об этом проинформировала pr-служба руководителя республики. Текст данного закона публикуется в печати.

«280 поправок вносится данным проектом закона, и каждая поправка на протяжении года была всесторонне оговорена с участием репортеров и иных уполномченных СМИ, также их заинтересованность, также их вопросы». По его словам, основным направлением закона является предстоящее формирование качественной законодательной базы для развития СМИ.

К концу осени инициатива была одобрена парламентом Казахстана. Все это мы, конечно, рассмотрели.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который запрещает оставлять анонимные комментарии в глобальной паутине. Они также, все уполномоченные СМИ, согласились и поддерживают все поправки, предложенные со стороны министерства. И у нас по каждой поправке есть аргументация, почему мы вносим такую поправку, — сказал министр. Чтобы произвести похожие действия, юзеры должны будут пройти соответствующую идентификацию по СМС либо на портале электронного руководства.

Новый закон, отмечается в сообщении, направлен «на улучшение законодательства по задачам информации и коммуникаций».

По этому закону казахстанские СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверных сведений в случае цитирования ими официальных сообщений и информации от уполномоченных лиц либо пресс-служб.

В этой связи министр информации и коммуникации страны Даурен Абаев ранее уже утверждал: «Сейчас появляется такая ситуация, что в комментировании идет очень много разжигания социальной, межнациональной розни, очень много идет негатива, оскорбления жителей».

Примечательно, что новый закон не помешает человеку использовать при комментировании вымышленное имя.