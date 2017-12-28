В Киеве пожалели о приглашении Саакашвили

Власти Украины допустили большую ошибку, когда пригласили в страну прежнего грузинского президента Михаила Саакашвили и вверили ему в управление Одесскую область.

В конце весны 2015 г Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области.

В статье для The Washington Times она написала, что в Киеве на Саакашвили возлагали большие надежды.

Она отмечает, что, приглашая грузинского политика на пост губернатора Одесской области, Киев рассчитывал получить реформатора.

«Вместо чудотворца мы получили вирус, который заразил украинскую политическую систему», — сетует Климпуш-Цинцадзе в своей статье для The Washington Times.

По утверждению Климпуш-Цинцадзе Саакашвили — это вирус, который хочет только власти и который готов пойти на все, чтобы ее получить.

Она сообщила, что приглашение Саакашвили было ошибкой. «Господин Саакашвили был просто агентом распада в государстве Украина, которая не может себе позволить политических потрясений», — написала вице-премьер. Сейчас в отношении политика возбуждено уголовное дело о содействии участникам противозаконных компаний и сокрытии их криминальной деятельности.