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«Водафон» — жертвам оккупации: других тарифов не будет


Добавлено: 28 дек 2017 в 21:30, Категория: Украина
«Водафон» — жертвам оккупации: других тарифов не будет

Компания «Водафон», которая сделала неприятный «сюрприз» с тарифами жителям временно оккупированных боевиками территорий, оправдывается, что не может изменить свое решение. Об этом свидетельствует переписка SMM-менеджеров «Водафон» с возмущенными пользователями социальных сетей.

«Неуважаемый ватафон. Что за дебильное СМС вы прислали. Что означает «переводим в тариф «СМАРТФОН какой то там», если у меня оплачена услуга, которую вы ОБЯЗАЛИСЬ ОКАЗЫВАТЬ мне в течение года за перечисленные вам деньги??? Да еще, к тому же, не возвращая мне сумму оплаты, а с барского плеча ПРО-ПОР-ЦІЙ-НО по 3 грн/день учитывая мне в стоимость этого чудо-тарифа??? Т. е. этих денег мне хватит (даже если вы их вернете) максимум на три месяца??? Да вы о@уели, господа», — возмущенно написал на странице «Водафон-Украина» в Facebook пользователь Игорь Назаров.

Он отмечает, что в ноябре его номер бл принудительно переведен с оплаченного до января пакета «МТС ДВА НУЛЯ ПЛЮС СМС» на «этот долбаный СМАРТФОН». Деньги пользователю услуг никто не вернул. «Я, поверив вашим говорящим головам в телефоне и ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМПАНИИ, оплатил пакет ЛАЙТ+ по акции ГОД БЕЗ ПЕРЕПЛАТ??? Вы реальные жулики и воры. И хоть брендировались европейской маркой ватафон, но как были МТС-ом, так им и остались, только воровать стали больше», — написал пользователь.

«Водафон» в ответ на это оправдывается: у него нет возможностей оставить жертвам оккупантов другие тарифы — компания якобы не может контролировать качество связи на неподконтрольной Украине территории.

«Если абоненты пользуются связью на территории, на которой мы не можем гарантировать работоспособность сети и предоставление услуг в полном объеме, в таком случае тариф будет изменен на единственный оптимальный, с ежедневной оплатой услуг. У нас нет физического доступа к оборудованию, мы не можем его обслуживать и ремонтировать. По этой причине вы можете время от времени сталкиваться с отсутствием услуг связи», — отмечают в компании.

По данным «Водафон», эта информация была отправлена абонентам, находящимся на неподконтрольной территории Украины.

«Другой тариф мы более создать не можем учитывая текущие состояние стоимости связи и затрат на обслуживание. Мы не мало сил и средств уже потратила на поддержание связи на неподконтрольной, и мы будем продолжать это делать в любом случае, но для этого тоже требуются средства. Тариф меняться не будет и это окончательное решение компании», — также отмечают в компании в ответ на возмущение комментаторов.

Другие комментаторы возмущены этими заявлениями. Они отмечают: пользователи сами должны выбирать себе тарифы и платить за них так, как считают удобным. Более того, они знают о проблемах со связью и выбирают себе пакеты, оценивая эти проблемы самостоятельно.

«Мне сильно понравилось выражение „наиболее оптимальный тариф“ для территории с нестабильной связью. Да я блин готова на НЕОПТИМАЛЬНЫЙ, за который я буду платить деньги. Только чтобы это был тот тариф, который удобен мне лично, а не умным операторам, решающим это за меня. И связь от нового тарифа тоже стабильнее или нестабильнее не станет. В Одесской группе читала, уже петицию соорудили по этому поводу, нужно найти и расшарить. Ибо нехрен. Да и в антимонопольном возможно заинтересуются. Мы как-никак еще Украина, о чем нам не устают сообщать», — возмущены жители временно оккупированных территорий.

«Что за бред? Да мне все равно на то что иногда здесь нет связи… Я хочу пользоваться тарифом, который я выбрал и который ОПТИМАЛЕН ДЛЯ МЕНЯ», — добавил другой автор.

«Я плачу 70 (грн в месяц, — ред.). Почему я должна уходить принудительно в тариф с втрое худшими условиями, которые ни разу не покроют мои потребности, за те же деньги??» — отмечают комментаторы.

«Оставьте хотя бы возможность уйти в чуть более дорогие, но не такие драконовские по условиям тарифы с ежемесячной оплатой. 50мб инета за 3 гр и смс по полторы-вы издеваетесь??» — предлагают пользователи.

Они единодушно возмущены тем, что «Водафон» в преддверии таких перемен настойчиво предлагал пользователям перейти на якобы выгодные пакеты, предполагавшие длительную предоплату — в частности, на год. Многие согласились это сделать, оплатив услуги наперед. Теперь их принудительно переводят на новые тарифы.

«А какого черта вы осенью обязали людей на год оплатить услуги?! Вокруг вас одни лохи, выходит, которых вы разводите на деньги? Сейчас вы людей на 3 грн/сутки переведете. Так уже скажите, что уходите из „территории, на которой не способны гарантировать работоспособность сети“, а не разводите людей. Это ваши абоненты, которые оплачивают услуги, а не пользуются ими бесплатно!» — возмущены дончане.

При этом принудительный тариф будет действовать как для жителей временно оккупированных территорий, так и для тех, кто проживает в прифронтовых городах. Более того, СМС о переводе пришла даже переселенцам, покупавшим свои номера в городах, впоследствии захваченных боевиками.



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Добавлено: 28 дек 2017 в 21:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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