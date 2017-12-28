Волейболистки "Сахалина" обыграли краснодарское "Динамо" в матче чемпионата России

МОСКВА, 28 дек - Р-Спорт. "Сахалин" одержал победу над краснодарским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд, который стал первым для клуба из Южно-Сахалинска после назначения Дениса Матвеева на пост главного тренера.

Встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась со счетом 3-2 (23:25, 14:25, 25:12, 25:23, 15:12) в пользу гостей.

"Сахалин", в активе которого 8 очков, занимает девятое место в турнирной таблице, "Динамо" (3) располагается на последней строчке.