В Петербурге стали подвергать наказанию за незаконное распространение SIM-карт

Управление Роскомнадзора по Республике Коми напомнило о незаконности продажи SIM-карт без документов.

Региональное Управление Роскомнадзора вместе с Управлением ФСБ провели мероприятия по выявлению и пресечению деятельности по незаконной реализации SIM-карт операторов подвижной радиотелефонной связи. В первую очередь незаконно распространялись SIM-карты оператора ПАО «ВымпелКом», дальше по популярности идут операторы ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ОАО «Теле-2 Санкт-Петербург».

С лета 2016-го, когда в силу вступят поправки в Федеральный закон «О связи», только те абоненты, кто предоставил достоверные сведения оператору связи и попал в его автоматизированную систему расчетов, будет пользоваться мобильной связью. Другими словами покупать SIM-карты придется только официально по предъявлению паспорта.

Всего по итогам 2017 года по результатам общих мероприятий к административной ответственности по ст. 13.29 и ст. 13.30 КоАП РФ привлечены два физических лица, одно должностное лицо и два индивидуальных бизнесмена. Им назначили наказание в виде штрафа.

«С 1 июня 2018 вступают в действие поправки в Федеральный закон „О связи“, направленные на не менее эффективное сопротивление незаконной реализации SIM-карт». С данного момента пользоваться мобильной связью смогут только абоненты, предоставившие оператору достоверные сведения о себе. Чтобы воплотить этот закон, на данный момент вносят изменения в Правила оказания услуг телефонной связи.