С самого начала избирательной кампании ЦИК ФР получил 51 извещение по выдвижению претендентов в президенты РФ, сказала в четверг руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Об этом передает ТАСС.

По ее словам, именно столько политических объединений уведомили ЦИК о проведении съездов по выдвижению претендентов на выборы руководителя государства и столько собраний планируется организовать для выдвижения претендентов на самовыдвиженцев.

Об этом поведала руководитель ЦИК Элла Памфилова.

Шесть претендентов от партий уже прошли процедуру выдвижения, а пятеро — открыли счета. Избирательная кампания была запущена 18 декабря.

Накануне также стало известно, что Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, которая была предназначена для поддержки самовыдвижения Российского лидера Путина.