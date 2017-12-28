В РФ заблокировали ролик Навального, с призывом к протестам против выборов

В России заблокировали ролик российского оппозиционера Алексея Навального с призывом выйти на акцию протеста в поддержку бойкота президентских выборов.

На своей странице в Twitter он написал, что причины, почему размещенный на видеохостинге Youtube ролик был заблокирован, неизвестны.

Он написал: «Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка. Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали».

Отмечается, что заблокированный ролик был опубликован 27 декабря и в нем содержался призыв с выходом на массовую акцию протеста 28 января.