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» » В РФ заблокировали ролик Навального, с призывом к протестам против выборов

В РФ заблокировали ролик Навального, с призывом к протестам против выборов


Добавлено: 28 дек 2017 в 12:56, Категория: Украина
В РФ заблокировали ролик Навального, с призывом к протестам против выборов

В России заблокировали ролик российского оппозиционера Алексея Навального с призывом выйти на акцию протеста в поддержку бойкота президентских выборов.

На своей странице в Twitter он написал, что причины, почему размещенный на видеохостинге Youtube ролик был заблокирован, неизвестны.

Он написал: «Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка. Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали».

Отмечается, что заблокированный ролик был опубликован 27 декабря и в нем содержался призыв с выходом на массовую акцию протеста 28 января.



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Добавлено: 28 дек 2017 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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