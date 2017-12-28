Все российские лыжники, дисквалифицированные МОК, отстранены от соревнований FIS

МОСКВА, 28 дек – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Все 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщается в пресс-релизе FIS.

Ранее комиссия Освальда пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. После этого FIS объявила о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой.

FIS: более трети допинг-проб пришлось на долю россиян в ноябре

Как сообщается в пресс-релизе, 22 декабря FIS отстранила еще троих спортсменов: Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александра Бессмертных.