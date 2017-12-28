Взрыв в Санкт-Петербурге:число пострадавших возросло до 13 человек

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина уточнила число пострадавших во время взрыва в супермаркете. .

Различные ранения получили 13 человек. Из них пять человек остаются в больницах в состоянии средней тяжести, еще трое госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

«По состоянию на 8:00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине „Перекресток“ на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной —3», — написала Митянина она в своем микроблоге в Твиттере.