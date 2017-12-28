Южноосетинский сценарий для Донбасса

Нестабильная ситуация в Германии, сложившаяся после недавних парламентских выборов, политическая неопределенность во Франции, вызванная резким падением рейтинга президента Э.Макрона, а также рост центробежных тенденций в ЕС способствуют утрате интереса европейцев к событиям на Украине. К тому же минский процесс окончательно застопорился, и перспективы его возобновление практически сведены к нулю.

В настоящее время переговоры по Украине России и Запада в основном осуществляются на уровне помощника Президента РФ Владислава Суркова и специального посланника США по Украине Курта Волкера, который формально согласовывает позиции США, Германии и Франции на переговорах с российской стороной.

О какой-то результативности этих переговоров говорить не приходится, поскольку Соединенные Штаты твердо заявляют, что нормальные отношения с Москвой невозможны без урегулирования конфликта на Украине. В частности, Госсекретарь Рекс Тиллерсон в конце ноября с.г. отметил, что США никогда не смогут восстановить отношения с Россией без решения украинского вопроса, имея в виду «возвращение» Украине не только Донбасса, но и Крыма.

В чем же тогда смысл этих контактов? Россия через них пытается сдерживать возобновление активных военных действий против ДНР/ЛНР. Американцы же в основном используют переговоры в пропагандистских целях и для решения своих внутриполитических проблем.

Выдвигая заведомо неприемлемые условия, такие как требование фактической блокады границы ЛНР/ДНР с Россией, они заявляют о «бесперспективности» переговорного процесса и о недоговороспособности нашей страны. Последнее косвенно используется и для дискредитации линии президента Д.Трампа, который говорил в ходе своей предвыборной кампании о необходимости налаживания отношений с Российской Федерацией.

В американских властных структурах нет единой позиции, что делать с самой Украиной. Есть единое понимание, что необходимо сохранить контроль над этой страной с целью оказать давления на Россию. В то же время слишком стремительное развитие ситуации на Украине пугает: США могут потерять здесь влияние, если из-за очередного переворота к власти придут лица, на которые у Вашингтона нет достаточных рычагов воздействия.

Сам П.Порошенко у Госдепа вызывает все меньше доверия. Ведь он вынужден делать выбор между безусловным подчинением командам/предписаниям из американского посольства (чтобы не потерять нажитые «непосильным трудом» накопления, вывезенные на Запад) и риском

сохранения своей жизни в случае утраты власти. Расстаться с ней П.Порошенко может не только в результате следующих президентских выборов, но и значительно раньше – в ходе очередного «майдана», организованного все менее контролируемыми националистами фашистского толка. При этом самое неприятное для Порошенко и его окружения заключается в том, что в среде этих отморозков вызревают как антипольские (с чем американцы еще могли бы смириться), так и антисемитские настроения.

Если же внимательнее присмотреться к национальному составу современного украинского руководства, то станет понятным, что следующий «майдан» может смести всю нынешнюю украинскую власть.

В сложившейся ситуации американцы стремятся сыграть на опережение. Для этого им нужно аккуратно убрать Порошенко, заменив его другой абсолютно послушной марионеткой, готовой по первому требованию своих хозяев пойти на любое преступление. Лучше всего на такую роль подходит Михаил Саакашвили. Сначала Штаты сделали его президентом Грузии, затем губернатором Одесской области, теперь выставляют в качестве главы оппозиции, готовящей новый «майдан».

Пока неясно, планируют ли его в качестве будущего президента Украины или на эту роль будет подобран новый кандидат, которому Саакашвили расчищает дорогу (последнего мнения придерживается, в частности, Михаил Погребинский).

Несомненно пока одно: американцы намерены ввести Саакашвили во власть. Об этом свидетельствует и то, что НАТО приурочило свои учения «Быстрый тризуб» к демонстративному прорыву на территорию Украины бывшего одесского губернатора, лишенного украинского гражданства.

Если бы Порошенко реально захотел избавиться от Саакашвили, то мог бы в самом начале радикально «решить проблему», организуя один удачный снайперский выстрел или взрыв бомбы (такая практика активно применялась в ходе и после предыдущего майдана для устранения неугодных). Он не решился на этот шаг из боязни потерять свои счета на Западе.

Саакашвили все же со второй попытки был арестован в Киеве. За арестом стоял генеральный прокурор Украины («двоечник», по определению Саакашвили) Ю.Луценко, который, надо полагать, не успел еще накопить и отправить на Запад свои нажитые непосильным трудом сбережения. А при очередной смене власти у Луценко есть реальный шанс сменить свой уютный прокурорский кабинет на камеру в Лукьяновском СИЗО, откуда он не так давно вышел.

В случае самого неблагоприятного завершения процесса Саакашвили грозил лишь домашний арест, из которого его вызволила бы толпа сторонников и поставила на пьедестал. Арест и осуждение «борца с коррупцией» – удачный повод для мобилизации масс. Но даже этого не произошло. В американском посольстве решили не испытывать судьбу и приказали освободить грузинско-украинского лидера. И Порошенко не смог ослушаться своих кураторов.

Конечно, освобождение возмущенными массами своего «кумира» из домашнего заточения было бы намного более эффектным, но американцы решили не рисковать. Слишком уж скоротечны на Украине политические процессы. Того гляди майдан возглавят бандеровцы-нацисты. Нельзя сбрасывать со счетов и силовиков, таких как глава МВД Арсен Аваков, руководителей СБУ, армии и олигархов со своими штурмовыми отрядами. Что ждет их в случае прихода к власти грузинского варяга? Вопрос, на который они, думается, первыми хотели бы услышать ответ.

Как представляется, пока на Украине осуществляется план по «мягкой» замене Порошенко. Американцы позволят ему спокойно выехать на Запад, воспользоваться своими деньгами, провести остаток дней где-нибудь на вилле у теплого моря, излечиваясь от алкогольной зависимости.

Но абсолютной уверенности, что кураторы сдержат слово, а не прострелят его «случайной» автоматной очередью нет. Ведь планировалось так сделать с получившим в свое время все западные гарантии Виктором Януковичем. И тогда только «волшебник в голубом вертолете» спас законного президента Украины.

Основной вопрос, который сегодня беспокоит американских кураторов Украины, – кого поставить во главе страны. Нужен крепко сидящий у них на крючке политик, а поэтому абсолютно надежный. Таких много, но ни к кому из известных политиков у народа доверия больше нет. Нужна новая фигура – известная, но не успевшая запятнать себя участием во власти, а следовательно, не замеченная в коррупции.

Недавно «нарисованные» администрацией президента результаты социологического исследования о популярности кандидатов в президенты первое место, как и следовало ожидать, отдали П.Порошенко, на второе поставили Ю.Тимошенко (очевидно, за помощь, оказанную Саакашвили в его триумфальном возвращении на Украину). А вот третье место с небольшим отрывом неожиданно для всех занял известный певец с Западной Украины С.Вакарчук.

Ставка на известного певца или актера в политическом плане – это уже опробованный американскими политтехнологами прием. Вспомним Президента США Рональда Рейгана или Папу римского Кароля Войтылу! Надо сказать, что избрание последнего на папский престол произошло благодаря консолидированной поддержке епископатов – немецкого и американского. Так что положительный опыт есть. Вопрос только в том, сработает ли такой прием на Украине.

Раскрутить певца вполне возможно, несложно будет и посадить его на крючок. Вот только каким будет такое президентство?

Он может даже оказаться хорошим политиком и управленцем (хотя это весьма трудно представить), но справится ли он с экономикой, входящей в коллапс?

Чтобы как-то поднять свой авторитет, П.Порошенко смело «рисует» рост ВВП на целых 2%. Мог бы нарисовать и больше, но куда деть имеющиеся статистические данные: производство черных металлов за год снизилось на 40%; после вступления в силу соглашения с ЕС об ассоциации торговля с европейскими странами упала на 30%; ЕС практически закрыл свои рынки для украинской стали и сельхозпродукции. Это не говоря уже об обвале товарооборота с Российской Федерацией, который в лучшие годы приближался к 50 млрд. долларов США.

Катастрофической сложилась и демографическая ситуация. Население Украины (точных данных нет) колеблется где-то между 22 и 32 млн. человек. Но и их экономика страны уже не может обеспечить. По некоторым данным, на работу за рубеж выехали порядка 5 млн. человек. В действительности их может быть и больше. И это наиболее трудоспособные слои общества.

Американских политиков вовсе не интересует, что случится с Украиной. Ее экономический крах и распад в ближайшие годы ни у кого не вызывают сомнения. Почему же США прилагают такие усилия, чтобы сохранить свое влияние в этой «несостоявшейся» стране, и зачем весь этот цирк с Саакашвили? Ответ последовал совсем недавно из уст грузинских снайперов, участвовавших в расстреле участников киевского «майдана» 2014 года. По их словам, тогда деятельностью снайперов, начавших кровопролитие, руководил ближайший помощник Саакашвили.

Становится ясно, что бывший грузинский президент направлен на Украину спецслужбами США с целью организовать новую крупную международную провокацию – вооруженный конфликт на Донбассе по сценарию, испробованному в Южной Осетии. Россия в этом случае будет вынуждена встать на защиту населения ДНР/ЛНР. Таким образом провокаторы надеются посеять между Украиной и Российской Федерацией вражду на века.

П.Порошенко не смог или не решился пойти дальше голословных обвинений России в агрессии и заявлений, что между нашими странами уже идет война. Поэтому он будет смещен.

Очевидно, что Саакашвили готов пойти дальше, но, прежде чем решиться на очередную провокацию, было бы полезно вспомнить, что его уже ждет суд за преступления в Южной Осетии. Народ именно этой страны и будет его судить. И от такого суда Саакашвили не спасут никакие заокеанские покровители, а, может быть, они сами и выступят в роли его тайного палача, чтобы избежать всенародного полоскания их грязного, окровавленного белья.

Сергей Кузнецов