Завод радиоаппаратуры в Екатеринбурге с апреля не оплачивает заработную плату сотрудникам

С апреля нынешнего года, ОАО «Завод радиоаппаратуры» перестал выдавать зарплату своим сотрудникам, в результате завод задолжал 244 работникам около 16,5 млн руб. Затем со стороны руководства завода последовало частичное погашение зарплаты перед сотрудниками.

Проблемы с выплатой заработной платы на Заводе радиоаппаратуры начались весной 2015-го года. В отношении директора и основного бухгалтера возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Генпрокуратура Октябрьского района Екатеринбурга направила заявления о выдаче судебных указов. Кроме того, обвинитель Екатеринбурга Светлана Кузнецова лично выехала на предприятие, где повстречалась с трудовым коллективом. На данный момент, составлен график погашения долгов, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Оставшаяся часть задолженности составляет 6 млн 317 тыс. руб. за октябрь и ноябрь 2017-ого перед 225 рабочими. С того месяца предприятие задолжало 16,5 млн руб. 244 сотрудникам. / Якоб назвал «компромиссным» решение по строительству храма-на-драме.