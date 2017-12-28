Жительница оккупированного Донецка связала бойцам ВСУ теплые носки

Жительница оккупированного Донецка Валентина передала украинским военным, находящимся на передовых позициях в зоне АТО, связанные теплые носки.

Известно, что новогодние подарки бойцам передала общественная организация Волонтерское движение «Батальон Сетка». Подарки бойцам вручили офицеры объединенных центров гражданско-военного сотрудничества «Северодонецк» и «Луганск».

Военных растрогал подарок от жительницы оккупированного Донецка, которая связала воинам несколько пар теплых носков. К каждой паре прилагалась записка — «От Вали из Донецка. Слава Украине!».

Также, украинские военные получили плакаты, рисунки и открытки от детей, а также художественную литературу.

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