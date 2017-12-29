Apple извинилась за замедление некоторых моделей iPhone

Компания Apple опубликовала на своем сайте заявление, в котором извинилась за «недопонимание» в связи с информацией о намеренном занижении производительности некоторых моделей телефонов iPhone.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения. Было много недопониманий по этому вопросу, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию и рассказать об изменениях, над которыми мы работаем», — сказано в заявлении.

В компании рассказали, что вышедшее год назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE для увеличения срок службы батарей и во избежание проблем с внезапными отключениями телефонов.

В Apple пообещали снизить стоимость замены батареи в США и заявили, что новое обновление iOS предоставит больше информации о состоянии аккумуляторов.

Ранее Apple признала, что замедляет iPhone для продления срока их работы.

Фото: mobiltelefon.ru