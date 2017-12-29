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Барцокас: игроки "Химок" не сделали ничего для победы в игре с "Барселоной"


Добавлено: 29 дек 2017 в 23:00, Категория: Спорт
Барцокас: игроки "Химок" не сделали ничего для победы в игре с "Барселоной"
МЫТИЩИ (Московская область), 29 дек – Р-Спорт, Семён Галькевич. Баскетболисты "Химок" сыграли ниже своего уровня в матче Евролиги против испанской "Барселоны" и не сделали ровным счетом ничего для победы, заявил главный тренер подмосковного клуба Георгиос Барцокас.

"Очень плохая игра для нас, ничего не получалось. Полностью неправильный подход к игре, "Барселона" сделала на 19 подборов больше, сделала 32 передачи. Мы играли слишком мягко, если ты хочешь выходить в плей-офф, то должен играть жестко, биться, быть командой. Мы ничего из этого не сделали, мы не сделали ровным счетом ничего для победы и сыграли ниже своего уровня", - сказал Барцокас журналистам.

"Химки" в пятницу со счетом 65:79 уступили "Барселоне" в домашнем матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" установила клубный рекорд, сделав 32 передачи, все десять выходивших у "Барселоны" на площадку игроков набрали очки. У "Химок" очки набрали только пять баскетболистов, при этом Сергей Моня реализовал один бросок.

"Нельзя победить без командной работы, нам не хватило вклада от каждого игрока команды. Каждый должен приносить очки, биться за подбор, двигать мяч. Сегодня не получалось ничего", - отметил Барцокас.



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Добавлено: 29 дек 2017 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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