Баскетболист "Химок" Швед: команда вернет долг болельщикам после Нового года

МЫТИЩИ (Московская область), 29 дек – Р-Спорт, Семён Галькевич. Баскетболисты "Химок" задолжали своим болельщикам, уступив испанской "Барселоне" в матче Евролиги, и вернут долг после Нового года, заявил агентству "Р-Спорт" защитник подмосковного клуба Алексей Швед.

"Ужасная четвертая четверть ("Химки" проиграли ее со счетом 8:22 - ред.), мы не играли в защите вообще. Вторую и третью четверть мы выиграли, а четвертую провалили. И пока я не понял, почему это произошло. Мы были другой командой две четверти до этого. "Барселона" показала, как она хорошо играет в нападении. Не получилось порадовать болельщиков перед Новым годом, мы им задолжали, получается. Желаю всем здоровья, успехов в следующем году, мы вернем должок после Нового года", - сказал Швед.

"Химки" в пятницу со счетом 65:79 уступили "Барселоне" в домашнем матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" установила клубный рекорд, сделав 32 передачи, все десять выходивших у "Барселоны" на площадку игроков набрали очки. У "Химок" очки набрали только пять баскетболистов, при этом Сергей Моня реализовал один бросок.