Бирюков: Среди освобожденных пленных 14 человек могут быть предателями

Среди освобожденных 27 декабря украинских военнопленных есть 14 военнослужащих, которые вполне могли предать присягу и сотрудничать с боевиками «ЛДНР».

Советник президента Юрий Бирюков на своей странице в соцсети комментируя сообщение военнослужащего Алексея Петрова о том, что в группе якобы есть переметнувшийся в свое время к боевикам военный с позывным «Тайсон», написал: «Все под контролем… Изначально не планировалось этих 14 привозить со всеми. Но решили проявить… гуманность. А дальше — там уже и Военная служба правопорядка, и военная прокуратура, и СБУ. Будут разбираться. Кто-то получит срок. А где-то выяснится, что командир виноват. Будут разные истории».

При этом он объяснил, почему потенциальных предателей привезли вместе с остальными пленными: «Вы смогли бы объяснить это все 14 родителям? И это при том, что там нет 100% гарантии по каждому, что он действительно самоход».

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