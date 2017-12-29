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» » Блогер: Пасечник предложил своей любовнице престижную должность в «ЛНР»

Блогер: Пасечник предложил своей любовнице престижную должность в «ЛНР»


Добавлено: 29 дек 2017 в 21:42, Категория: Украина

Новый главарь «ЛНР» произведет кадровые перестановки в «государственной» службе ветеринарной медицины «республики».

Блогер Иван Жеведь на своей странице в сети Facebook сообщает, что назначенную в октябре на должность председателя этой службы Галину Некишину, уволят и заменят ее на ее предшественницу Наталью Грабко.

Жеведь пишет: «Сейчас Грабко представляется как любовница «главы ЛНР» Леонида Пасечника, и о своем возвращении на должность главного ветеринарного врача «ЛНР» говорит: «Это мне новогодний подарок от Лени».

Также, он добавил, что подчиненные Грабко негативно оценивали ее пребывание на должности руководства, поскольку состояние животных ей было безразлично, а вопросы здорового и безопасного питания сограждан вызывали скуку.

Жеведь пишет: «В начале своего управления Грабко ликвидировала районные управления ветеринарной службы, тем самым присвоив все их полномочия себе. И теперь работает следующая схема: Грабко требует от предпринимателей регулярные взносы на определенную сумму, уплата которых гарантирует положительные результаты проверки их деятельности, в противном случае — санкции (ведь всегда можно найти, к чему придраться)».

Он добавляет, что по его данным Грабко собирала деньги с руководителей городских и районных станций ветеринарной медицины, а тех, кто отказывался платить увольняли.

Отмечается, что она была на должности главного ветврача «ЛНР» год, однако, не смогла обеспечить села и поселки ветеринарными специалистами.

Жеведь резюмирует: «Среди ветеринаров и предпринимателей укрепилось устойчивое мнение — без крайней на то необходимости не иметь дел (ни личных, ни профессиональных) с такой беспринципной и корыстной личностью, как Грабко, поскольку ей нет дела ни до кого и ни до чего, кроме себя, и идти по трупам к наживе — обычное для нее дело».


Фото:
Блогер: Пасечник предложил своей любовнице престижную должность в «ЛНР»


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Добавлено: 29 дек 2017 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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