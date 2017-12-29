Боевики нанесли удар по позициям ВСУ: карта АТО

За прошедшие сутки по всей линии соприкосновения боевики осуществили 6 обстрелов украинских позиций. Так, в результате обстрела опорного пункта под Красногоровка получил ранения и был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь один боец ВСУ.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении в течение суток соблюдался режим тишины.

В то же время, на Донецком направлении зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов украинских позиций, из которых два минометных. Под Павлополем в первой половине дня боевики дважды открывали огонь по украинским опорным пунктам из разных типов оружия. В том числе, из 82-мм миномета, станковых гранатометов и вооружения БМП.

При этом на позициях неподалеку Красногоровки днем зафиксирован огонь вражеского снайпера. После 17:00 оккупанты обстреляли из стрелкового оружия защитников шахты Бутовка.

Кроме того, вечером враг открыл огонь из миномета и ручных гранатометов по украинским позициям у Талаковки.

По украинскому опорному пункту вблизи Верхнеторецкого противник вел огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и других видов стрелкового оружия.

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