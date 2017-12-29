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» » Бойцы ВСУ провели в зоне АТО масштабные учения по стрельбе с вертолета

Бойцы ВСУ провели в зоне АТО масштабные учения по стрельбе с вертолета


Добавлено: 29 дек 2017 в 11:07, Категория: Украина
Бойцы ВСУ провели в зоне АТО масштабные учения по стрельбе с вертолета

Время перемирия украинские воины в зоне АТО сейчас используют для тренировок.

Так, на днях ВСУ провели масштабные учения стрельбы с вертолета. В ходе учений вертолеты летают очень низко, порой за несколько метров от земли в последний момент облетая все лесополосы и линии электропередач, так как угроза атаки ДРГ является высокой.

Командир экипажа Ми-8 Владимир Килер сообщил: «На каждой точке может быть ПЗРК, которое угрожает безопасности полета. Это может быть в любом населенном пункте». Пока армейская авиация не принимает участия в боях.

Офицер Олег Гуляк поясняет: «Сделана мишень, размером в лодку, то есть диверсионное подразделение пытается высадиться на наше побережье. Полученная от наблюдателей информация, что обнаружены малоразмерные цели».

Сообщается, что для поражения используют 30-миллиметровые пушки. Командующий АТО Михаил Забродский добавил: «Большинство задач, которые выполняет армейская авиация, связанные, конечно, с транспортными задачами, с санитарными рейсами эвакуации раненых, но в любой момент летчики должны быть готовы к выполнению любых задач, в том числе с использованием бортового оружия».



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Добавлено: 29 дек 2017 в 11:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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