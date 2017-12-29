«Чиновникам ДНР» запретили иметь денежные счета и недвижимость «за границей»

Так называемые «депутаты Народного Совета ДНР» сегодня приняли закон «О запрете отдельным категориям лиц иметь недвижимость за пределами территории ДНР, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории ДНР владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Один из «депутатов» отметил: «Проект закона устанавливает запрет лицам, принимающим по долгу службы решения по вопросам государственной безопасности ДНР и/или участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории ДНР, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

По его словам, теперь «чиновникам» запрещено иметь в собственности недвижимое имущество, расположенное за пределами ОРДО.