Что будет с Украиной, если она попробует атаковать Крымский мост

Телеграмм-канал «Майор и Генерал», который связывают с различными силовыми структурами, опубликовал ответ на выступление бывшего заместителя начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, который указал на уязвимость крымского моста для атаки с воздуха.

Романенко, в частности, заявил, российский мост в Крыму «представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма».

«Хотя с военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — подчеркнул Романенко.

«Товарищ генерал! Чисто теоретически нанести удар по мосту, конечно, можно. Но так как он (и это не секрет), как и вся территории России, надежно охраняется силами ПВО, то у вас это вряд ли получится. Но мы хотим рассказать о другом. Если вы, руководствуясь военными концепциями прошлого/ позапрошлого века, считаете, что разрушив каналы тылового обеспечения, будете уверенно атаковать Крым через перекопский перешеек, а истощенная (без моста) российская армия будет его из последних сил защищать, то могу вас уверить, что будет совсем не так.

Любая атака на Крымский мост будет однозначно расценена как агрессия против Российской Федерации и через 10–12 часов (самое позднее — через сутки) передовые подразделения выйдут на окраины Киева. Вот такая цена будет заплачена за эту авантюру. Кстати. У вас там в столице сейчас скрывается от грузинских властей товарищ Саакашвили, он расскажет, как это бывает, когда дорога на столицу внезапно оказывается совершенно свободна и российские десантники спокойно фотографируются на фоне окраин Тбилиси» – подытоживают авторы телеграмм-канала.