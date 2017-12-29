Президент США Дональд Трамп делает предположения о том, что расследование причастности Российской Федерации к североамериканским выборам следующего года выставляет США в не лучшем свете.

Стало известно, что американский лидер Дональд Трамп объявил, что все это расследование о «российском вмешательстве» в выборы президента выставляет США в довольно неприглядном свете.

Затянувшееся безрезультатное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера слухов о вероятном сговоре помощников Дональда Трампа с представителями РФ плохо отражается на имидже Соединеных Штатов. Об этом Трамп объявил в интервью газете The New York Times.

Как подчеркнул Трамп, чем раньше разбирательство по «делу РФ» закончится, тем лучше будет для США.

В Кремле не один раз опровергали все обвинения касаемо вмешательства в американские выборы.