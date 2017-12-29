Дагестанцы, поучаствовавшие в конкурсе «Лидеры России», выступят и в его финале

Всероссийский конкурс управленцев проводит полуфинал — на местах идет отбор участников-финалистов. Но среди них нет ни одного действующего политика региона: отсеялись на прошлых этапах. В конце зимы 2018-ого года состоится финал конкурса. Список победителей полуфинала из УрФО уже размещен.

В число финалистов еще вошли семь граждан Самарской области, 5 человек из Татарстана, по два участника из Башкортостана и Удмуртии, а кроме этого по одному из Марий Эл и Чувашии. Всего было порядка 2000 претендентов.

6 декабря стали известны имена финалистов конкурса из регионов Северо-Кавказского федерального округа. На данный факт обращают внимание специалисты и политологи федерального уровня.

«Лидеры России» — всероссийский конкурс для управляющих обновленного поколения. Из 199 тыс. подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошёл 2691 человек.

Финалисты получат гранты в один млн руб., которые смогут использовать для последующего обучения.