Дело об убийстве Веремия: опубликован текст приговора Крысину

Показать меню
Актуально
Кадровая чистка: Кабинет Министров Украины уволил двоих чиновников - 17:17 Кадровая чистка: Кабинет Министров Украины уволил двоих чиновников Ученые рекомендуют не добавлять в новогодние салаты соленые огурцы и майонез - 17:17 Ученые рекомендуют не добавлять в новогодние салаты соленые огурцы и майонез Элеваторы ТМ «Lubnymash» – сертифицированная техника - 17:17 Элеваторы ТМ «Lubnymash» – сертифицированная техника В Германии предложили разработать новую модель сотрудничества Украины и ЕС - 17:17 В Германии предложили разработать новую модель сотрудничества Украины и ЕС Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова - 17:21 Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова Захарова ответила на заявления о борющемся с «русокрысами» коте из МИД Украины - 17:21 Захарова ответила на заявления о борющемся с «русокрысами» коте из МИД Украины Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова - 17:22 Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова Коалиция опровергла обвинения в подготовке террористов в Сирии - 17:22 Коалиция опровергла обвинения в подготовке террористов в Сирии Курс биткоина сегодня: цена биткоина растет после резкого падения, прогнозы - 17:27 Курс биткоина сегодня: цена биткоина растет после резкого падения, прогнозы экспертов – последние новости В Киеве авто въехало в киоск, пострадал ребенок - 17:35 В Киеве авто въехало в киоск, пострадал ребенок Экс-форвард "Торпедо" и "Сочи" Райан Гарбатт перешел в "Слован" - 17:35 Экс-форвард Мутко оставил еще один футбольный пост за полгода до ЧМ-2018 в России - 17:35 Мутко оставил еще один футбольный пост за полгода до ЧМ-2018 в России Футболист "Ливерпуля" Джон Флэнаган обвиняется в нападении - 17:35 Футболист Сорокин: уход Мутко из оргкомитета не скажется негативно на подготовке к ЧМ-2018 - 17:35 Сорокин: уход Мутко из оргкомитета не скажется негативно на подготовке к ЧМ-2018 Украина передала Донбассу 237 пленных вместо заявленных 306 - 17:44 Украина передала Донбассу 237 пленных вместо заявленных 306 Анкара не намерена сотрудничать с Асадом в Сирии, заявил Эрдоган - 17:44 Анкара не намерена сотрудничать с Асадом в Сирии, заявил Эрдоган МИД прокомментировал доклад Агентства ЕС о положении русскоязычных в Прибалтике - 17:44 МИД прокомментировал доклад Агентства ЕС о положении русскоязычных в Прибалтике
» » Дело об убийстве Веремия: опубликован текст приговора Крысину

Дело об убийстве Веремия: опубликован текст приговора Крысину


Добавлено: 29 дек 2017 в 13:50, Категория: Украина
Дело об убийстве Веремия: опубликован текст приговора Крысину

Текст приговора Шевченковского районного суда Киева в отношении Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия опубликован в Едином реестре судебных решений.

«17 февраля 2014 года, примерно в 17 часов, обвиняемый Получил заказ от неустановленного лица за денежное вознаграждение принять участие в препятствовании участникам мирных акций, которые происходили на Майдане Независимости в Киеве, которая заключалась в привлечении гражданских лиц (так называемых „титушек“) для предотвращения их (митингующих, — ред.) свободному перемещению в центральной части города Киева», — значится в тексте.

Также указано, что обвиняемый согласился и обязался найти таких лиц, которые будут препятствовать мирным протестующим.

18 февраля 2014 обвиняемый «получил от неустановленного лица деревянную биту для применения ее в отношении мирных протестующих». Крысин заплатил «титушкам» по 1 тыс. гривен, а сам получил 20 тыс. долларов. В тот же день был убит журналист Веремий.

В связи с этим, суд под председательством судьи Олега Линника вынес Крысину следующий приговор: «признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 296 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить обвиняемого от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока продолжительностью 2 года не совершит нового преступления».

С Крысина взыскано в доход государства судебные издержки в сумме 12 тыс. 284 гривен.



Материалы по теме:

Опубликован приговор по делу об убийстве Веремия
Судья считает справедливым свой приговор по делу об убийстве Веремия
На Майдане активисты требовали посадить Крысина за нападения на Веремия
На Майдане проходит акция против приговора по делу об убийстве Веремия
Добавлено: 29 дек 2017 в 13:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Польский моряк вместе с кошкой дрейфовал в Индийском океане семь месяцев

Польский моряк вместе с кошкой дрейфовал в Индийском океане семь месяцев

Минсоцполитики выплатит по 100 тыс. грн. освобожденным вчера украинцам

Минсоцполитики выплатит по 100 тыс. грн. освобожденным вчера украинцам

В Ирпене на сессии горсовета прозвучал гимн России

В Ирпене на сессии горсовета прозвучал гимн России

ОБСЕ: Боевики запретили общаться с наблюдателями жителям ОРДЛО

ОБСЕ: Боевики запретили общаться с наблюдателями жителям ОРДЛО

Загрузка...



Лента новостей
"Байкал-Энергия" победил "Уральский трубник" в чемпионате России - 17:03 Залог женственного образа – выбор правильной ткани - 17:01 Залог женственного образа – выбор правильной тканиТурция и РФ заключили кредитный договор на поставку С-400 - 16:56 Турция и РФ заключили кредитный договор на поставку С-400Глава Николаевской ОГА назвал предложение взятки «личным оскорблением» - 16:56 Глава Николаевской ОГА назвал предложение взятки «личным оскорблением»На стройке у Ботсада в Киеве произошли столкновения - 16:56 На стройке у Ботсада в Киеве произошли столкновенияПрезидент Италии преждевременно распустил парламент страны - 16:56 Президент Италии преждевременно распустил парламент страныДагестанцы, поучаствовавшие в конкурсе «Лидеры России», выступят и в его финале - 16:56 Дагестанцы, поучаствовавшие в конкурсе «Лидеры России», выступят и в его финалеВ Facebook начал размножаться вирус под видом видео - 16:52 В Facebook начал размножаться вирус под видом видеоРогозин признал «Роскосмос» проедающей бюджет «шелупонью» - 16:52 Рогозин признал «Роскосмос» проедающей бюджет «шелупонью»Геофизики изучили космические хоры в радиационном поясе Земли - 16:51 Геофизики изучили космические хоры в радиационном поясе ЗемлиРоссийская скелетонистка попросила отменить Олимпиаду-2018 - 16:51 Российская скелетонистка попросила отменить Олимпиаду-2018Мир на переломе: итоги неспокойного 2017-го - 16:49 Мир на переломе: итоги неспокойного 2017-гоПутин ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии - 16:49 Путин ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в СирииЖириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты - 16:49 Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты
Последние новости
«Это позор для украинского народа», — Захарова о ситуации с Саакашвили - 17:15 «Это позор для украинского народа», — Захарова о ситуации с Саакашвили США и Израиль заключили соглашение о совместном противостоянии Ирану - 17:14 США и Израиль заключили соглашение о совместном противостоянии Ирану В праздничные дни в гарнизонах РВСН пройдет около 100 новогодних представлений - 17:07 В праздничные дни в гарнизонах РВСН пройдет около 100 новогодних представлений Дети военнослужащих ЮВО посетили новогоднюю ёлку в Доме офицеров в Ростове-на-Дону - 17:07 Дети военнослужащих ЮВО посетили новогоднюю ёлку в Доме офицеров в Ростове-на-Дону В Ленинградской области с подразделениями специального назначения проведена тренировка по - 17:07 В Ленинградской области с подразделениями специального назначения проведена тренировка по противодействию терроризму В 2018 - 2020 годах денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным пенсионерам будут - 17:07 В 2018 - 2020 годах денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным пенсионерам будут индексироваться на 4% каждый год Марат Башаров станет опекуном двоих сирийских детей-беженцев - 17:07 Марат Башаров станет опекуном двоих сирийских детей-беженцев В Египте произошла стрельба, погибли двое сотрудников полиции - 17:07 В Египте произошла стрельба, погибли двое сотрудников полиции У Захарченко опровергли продление срока правления главаря «ДНР» - 17:07 У Захарченко опровергли продление срока правления главаря «ДНР» Азар отказался от контракта с "Челси" из-за интереса "Реала", сообщил отец игрока - 17:03 Азар отказался от контракта с Полузащитники Георгиев и Кулик покинули клуб ФНЛ "Оренбург" - 17:03 Полузащитники Георгиев и Кулик покинули клуб ФНЛ Тюнин подписал контракт со "Спартаком" и будет заявлен за "Спартак-2" - 17:03 Тюнин подписал контракт со Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира - 17:03 Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"