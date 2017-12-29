Дело об убийстве Веремия: опубликован текст приговора Крысину

Текст приговора Шевченковского районного суда Киева в отношении Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия опубликован в Едином реестре судебных решений.

«17 февраля 2014 года, примерно в 17 часов, обвиняемый Получил заказ от неустановленного лица за денежное вознаграждение принять участие в препятствовании участникам мирных акций, которые происходили на Майдане Независимости в Киеве, которая заключалась в привлечении гражданских лиц (так называемых „титушек“) для предотвращения их (митингующих, — ред.) свободному перемещению в центральной части города Киева», — значится в тексте.

Также указано, что обвиняемый согласился и обязался найти таких лиц, которые будут препятствовать мирным протестующим.

18 февраля 2014 обвиняемый «получил от неустановленного лица деревянную биту для применения ее в отношении мирных протестующих». Крысин заплатил «титушкам» по 1 тыс. гривен, а сам получил 20 тыс. долларов. В тот же день был убит журналист Веремий.

В связи с этим, суд под председательством судьи Олега Линника вынес Крысину следующий приговор: «признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 296 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить обвиняемого от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока продолжительностью 2 года не совершит нового преступления».

С Крысина взыскано в доход государства судебные издержки в сумме 12 тыс. 284 гривен.