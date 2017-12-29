Дом князя Владимира Александровича на Миллионной признали монументом

В Петербурге внесено в госреестр очередное сооружение культурного и регионального наследства.

Запасный дом великого князя Владимира Александровича, расположенный на Миллионной улице, 29, включили в единый государственный список в качестве объекта культурного наследства регионального значения, передает pr-служба комитета по государственному мониторингу, применению и охране монументов истории и культуры. Отмечается, что конфигурация постройки содержит в себе субъекты различных архитектурных периодов, и в общем дом превосходно сохранился.

В совете рассказали, что строение превосходно сохранилось. Сейчас оно будет охраняется соответствующими органами.

Как уточняют в совете, строение служит прекрасным источником информации об истории застройки на Дворцовой набережной. Ведь Миллионная улица — часть пилотной зоны преображений, на территории которой хотели реконструировать большинство зданий («для пользы города»).

Запасный дом замка великого князя Владимира Александровича является образцом элитарного доходного дома, который находился во владении членов императорской фамилии.