Дончане просят Президента повлиять на циничное решение «Водафона»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей обратились с петицией к Президенту Украины Петру Порошенко, в которой требуют разобраться с законностью действий компании Vodafone Украина. Петиция доступна на соответствующем сайте.

Ее название — «Законність дій компанії Водафон Україна на території ОРДЛО». Жители оккупированнх территорий возмущены решением компании ввести для них единый тариф, который невыгоден большинству пользователей.

С 09 января по 15 февраля на оккупированных территориях будет принудительно введен тариф «Смартфон Стандартный». Согласно с его условиями, устанавливается единая абонплата в размере 3 грн — то есть 90 грн в месяц без дополнительных услуг. Абонплата будет взиматься независимо от того, пользовался ли клиент «Водафона» телефонной связью и интернетом. Если связь полностью отключится, что часто бывает на оккупированных территориях, абонплата взиматься не будет.

«„Водафон Україна“ робить це на правах монополіста на непідконтрольних територіях. Згідно з відповідями спеціалістів технічної підтримки, це „тариф Водафон Україна“, а не міжнародної компанії. А також, це „єдиний тариф, що припускає щоденну оплату“», — возмущены жертвы оккупации, которые внуждены пользоваться таким тарифом.

Они подчеркивают: клиенты компании не имееют права отказаться от переключения, выбрать другие тарифы.

Учитывая это, авторы петиции просят:

Обязать «Водафон» пересмотреть целесообразность введения этого тарифа;Предоставить жителям ОРДЛО выбор;Разработать более доступный по цене вариант.

Также Президента просят обязать АМКУ проверить законность введения компанией сверхдорогих тарифов на правах монополиста.