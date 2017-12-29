Движение транспорта перекроют на праздники на Тверской улице

Ряд улиц в центре столицы перекроют с 00:01 30 декабря по 15:00 3 января.

Ограничения введут с завтрашнего дня, — проинформировали в Центре организации дорожного движения.

Владельцы автомобилей не смогут проехать от Садового кольца до улицы Охотный Ряд. Отметим, что во время празднования Дня города этот участок дороги тоже был доступен пешеходам. Движение перекроют на Неглинной улице, Крапивенскому переулку и улице Петровка. Режим будет действовать с 00:01 31 декабря до 15:00 3 января.

В рамках проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» ограничат заезд в прилегающие переулки. Оставить собственный автомобиль можно будет бесплатно на любой улице, включенной в зону парковочного пространства города.