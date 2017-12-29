Эксперт назвал главную победу Украины на Донбассе

Масштабный обмен пленными, который произошел в конце декабря, является самой большой победой Украины в 2017 году.Об это сообщает «Обозреватель», ссылаясь на эксперта Сергея Руденко.При этом он считает, что сам факт обмена пленными вряд ли сможет привести к разрешению конфликтной ситуации на Донбассе.Он считает, что вряд ли Россия добровольно покинет занимаемые территории, а это значит, что в будущем году противостояние продолжится.Напомним, что 27 декабря между Украиной и молодыми республиками прошел масштабный обмен пленными. При этом украинская сторона меняла своих граждан по формуле 1 к 3.