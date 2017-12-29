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» » Экспертиза записей ГПУ подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко

Экспертиза записей ГПУ подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко


Добавлено: 29 дек 2017 в 16:15, Категория: Украина
Экспертиза записей ГПУ подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко

Экспертиза записей переговоров экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко подтвердила подлинность их голосов.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что НИИ спецтехники и судебных экспертиз СБУ провел фоноскопическую экспертизу, подтвердившую подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко.

Она сообщила: «Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия».

Кроме того, по ее словам, следствие допросило около 15 свидетелей по делу Саакашвили.


Видео:


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Добавлено: 29 дек 2017 в 16:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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