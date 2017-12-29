Фотограф из Донецка попал в ТОП-25 по версии The Guardian

Фотография украинского журналиста Сергея Ваганова с позиций военных ВСУ попала в список 25 лучших фото этого года по версии британского издания The Guardian.

Она была снята 16 октября в подразделении ВСУ в Водяном.

«На фотографии молодой офицер ВСУ, психолог Александр Назарийчук. Я с ним в этот день делал репортаж в Водяном, а потом согласился заехать к ним в часть пообедать. Я увидел эту штангу, сделанную из двух мин калибром 120 мм. Это было необычно. Я попросил его показать — и снял это. До этого я видел много таких приспособлений: штанги из бутылок, заполненные песком, из гусеничных траков, шлакоблоков», — рассказал фотограф.

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