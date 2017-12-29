Горбатюк: по делу Евромайдана в розыск объявили более 90 человек

В розыске за причастность к преступлениям в отношении участников Евромайдана зимой 2013–2014 годов находится 91 подозреваемый. Об этом рассказал руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства», — сообщил он.

Горбатюк отметил, что уголовные дела сгруппированы по инцидентам.