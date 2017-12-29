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Госдеп призвал РФ к взаимодействию по контракту об открытом небе


Добавлено: 29 дек 2017 в 08:23, Категория: Политика
Госдеп призвал РФ к взаимодействию по контракту об открытом небе

«Призываем Российскую Федерацию конструктивно действовать с нами по высказанной нами обеспокоенности».

Также собеседник агентства обозначил, что «Соединенные Штаты уважают и будут продолжать выполнять свои обязательства» по контракту.

Договор по открытому небу подписали 23 страны-члена ОБСЕ. США готовы работать с Россией над устранением трудностей, связанных с имплементацией контракта по открытому небу (ДОН).

Американцы, привыкшие диктовать свои порядки всему мира, теряют презент речи, когда встречи, когда к ним применят ответные меры. Соответствующее объявление сделал уполномоченный Госдепартамента Соединённых Штатов, объясняя новые ограничительные меры со стороны столицы в отношении Вашингтона. В чем заключается их суть, официально руководство США не уточняет. По ее словам, «российская сторона сообщила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на 3-х аэродромах при проведении полетов с участием США». Об этом объявил РИА Новости уполномоченный госдепа, обвинив РФ в несоблюдении обязанностей. Согласно документу, участники контракта могут делать облеты территорий друг дружку, чтобы контролировать военную деятельность. К началу зимы РФ направила в миссию США при ОБСЕ ноту о прекращении с 1 января действия нескольких соглашений, касающихся условий выполнения полетов в рамках контракта.



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США обвинили РФ в несоблюдении контракта по открытому небу
Добавлено: 29 дек 2017 в 08:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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