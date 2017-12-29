Грицак: В Украине национал-патриоты в интересах РФ дестабилизируют ситуацию

Для дестабилизации ситуации внутри Украины Кремль использует не только сотрудников украинских спецслужб, но и местные национал-патриотические силы.

Такое заявление сделал глава СБУ Василий Грицак. Он отметил: «Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы».

Он сообщил, что большинство участников украинских патриотических сил «ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности».

По его словам, весьма сложно определить, когда российские спецслужбы используют национал-патриотов «в темную», а когда данные организации осознанно ведут деятельность в ущерб Украины

Грицак уточнил:"В выявлении таких граждан должны помогать и государственные органы, и общественно-политические объединения, и тогда нам будет намного легче документировать такие преступления… Также, если кто-то из представителей национал-патриотической среды заподозрит своего сподвижника по партии или общественной организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может нам сообщить, анонимно или напрямую, и мы обязательно проверим эту информацию».