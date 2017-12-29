Гулявцев: игроки "Северстали" порадовали болельщиков и готовятся к Новому году

ЧЕРЕПОВЕЦ, 29 дек – Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты "Северстали" сумели порадовать своих болельщиков в последнем матче чемпионата КХЛ в календарном году и теперь могут готовиться встречать Новый год, заявил главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев.

"Северсталь" в пятницу одержала победу над "Торпедо" со счетом 3:2. Следующую встречу команда проведет уже в 2018 году, 4 января в гостях против "Сочи".

"Непростой матч. Мы настраивались, понимая, что это последняя игра в этом году, пришел полный дворец. Думаю, что мы порадовали болельщиков. В третьем периоде "Торпедо" нас поддушило. Фактически, мы только отыгрывались. Но ребята выдержали, выстояли. Готовимся встречать Новый год", - сказал Гулявцев журналистам.

27 декабря в КХЛ наступил запрет на переходы игроков. "До дедлайна хотели подписать больше нападающего, чтобы было больше креатива в атаке. Забиваем мало, все игры валидольные. Не можем уверенно выиграть. Но, тем не менее, может такие победы лучше, чем разгромы. Команда все время в тонусе, не расслабляется", - отметил Гулявцев.