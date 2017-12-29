Из-за тумана самолет рейса Москва-Казань приземлился в Нижнем Новгороде

В международном аэропорту «Казани» накануне вечером совершили незапланированную посадку три пассажирских аваилайнера.

Рейс Внуково — Бегишево перевозил 178 пассажиров, рейс Шереметьево — Бегишево — 152 пассажиров, рейс Ноябрьск — Бугульма — 52 пассажиров. Решение об экстренной посадке было принято из-за тумана экипажем самолетов.

Как передает ГУ МЧС по РТ, все пассажиры уже покинули казанский аэропорт, большая часть из них отправилась в Набережные Челны и Бугульму на автобусах, часть пассажиров уехала самостоятельно. 90 человек уехали в Челны, 39 человек в Бугульму. Другие пассажиры покинули аэропорт «Казань» самостоятельно. До места все добрались ночью 29 декабря.