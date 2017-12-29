Как только поступит приказ: В Украине сообщили, когда исчезнет «ЛДНР»

«ЛДНР» прекратит свое существование, когда поступит приказ из Кремля о выводе российских офицеров из их систем управления.

Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, комментируя заявление экс-командира батальона «Донбасс» Александра Ходаковского о том, что 90% бюджета «республики» — это дотации из России, заявил: «Безусловно, это территория, управляемая и финансируемая Москвой, которая не может существовать без постоянных дотаций».

При этом он добавил, что для развала «республик» достаточно соответствующего посыла. Бутусов уточнил: «Все держится на финансировании Москвы и на российских офицерах. Важен сам факт вывода. Как только они получат приказ о выходе, там все развалится. Вся их система управления — это российские военные специалисты, российские советники. Там нет ничего самостоятельного, никаких самостоятельных структур управления. Это российская военная администрация. Туда из информационных и политических соображений добавили какую-то часть местных предателей, чтобы имитировать самоуправление».