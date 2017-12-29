К концу зимы появится 5 новых направлений перелётов из Челябинска

На сайте Законодательного собрания Челябинской области сообщается, что принятые в середине осени поправки в региональный закон «О содействии развитию туризма» предусматривают возможность предоставлять субсидии из бюджета области за компанию авиарейсов на основных региональных и интернациональных направлениях.

В частности, идет речь о рейсах в Самару, Горно-Алтайск, Ростов-на-Дону, Астану и Волгоград.

Авиакомпания «Ямал» открыла 5 новых направлений и прямых рейсов из Челябинска, передает ЧелябинскСегодня ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Руководство челябинского аэропорта и областные власти считают развитие сети региональных маршрутов из столицы Южного Урала стратегической задачей. Невзирая на то, что полеты начнутся с февраля 2016 года, билеты на рейсы будут торговать уже совсем скоро. Полеты начнутся с февраля следующего года.

Как подчеркнул генеральный руководитель АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков, цель развития маршрутов заключается не столько в увеличении пассажиропотока, сколько в сближении регионов. Новые направления не только лишь увеличат пассажиропоток, однако и сблизят регионы, в особенности те, которые имеют общие интересы.